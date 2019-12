Aga Zaryan i Matt Dusk: świąteczny jazz w Starym Maneżu

22 grudnia 2019, godz. 10:00 (2 opinie) autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek

Aga Zaryan i Matt Dusk wspólnie rozgrzali publiczność. Ze sceny wybrzmiały znane świąteczne piosenki w jazzowych aranżacjach. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Jeżeli ktoś do tej pory nie czuł atmosfery świąt, po tym koncercie wszystko prawdopodobnie diametralnie się zmieniło. Jazzowe aranżacje, miękkie światła, eleganckie kreacje i świąteczne piosenki - zarówno polskie, jak i angielskie. Tak było w Starym Maneżu na grudniowym koncercie "Christmas Songs" w wykonaniu Agi Zaryan, Matta Duska oraz European Jazz Sextet.

Aga Zaryan i Matt Dusk - "Baby it's cold outside":

- Życzę, aby atmosfera tej ballady świątecznej zagościła w waszych domach. Niech te święta będą pięknym czasem nie tylko dla dzieci, ale również dla nas - dorosłych. Abyśmy mogli poczuć odrobinę magii w tym szalonym świecie - życzyła publiczności Aga Zaryan na chwilę przed zaśpiewaniem utworu o zapachu pieczonych kasztanów.

- Życzę sobie i wam miłości. Takiej, która będzie sięgać do nieskończoności - powiedziała Aga Zaryan w kontekście utworu Niemena.

Publiczność w Starym Maneżu śpiewa i klaszcze

, czego można się było spodziewać, ponieważ sprzedały się wszystkie bilety. Stary Maneż wypełnił się do ostatniego miejsca, a koncertu wysłuchało ponad tysiąc osób. Z kilkunastominutowym opóźnieniem na scenie pojawiła się Pierwsza Dama Polskiego Jazzu -. W długiej, połyskującej sukience, z wdziękiem i zmysłowym głosem przywitała publiczność utworem "The Little Drummer Boy".Podczas trwającego niemal dwie godziny koncertu, ze sceny wybrzmiały zarówno polskie, jak i angielskie utwory świąteczne oraz zimowe - większość z płyty Agi Zaryan "What Christmas Means To Me". Publiczność usłyszała m.in. "Sleigh Ride", przy którym niektórzy wesoło podrygiwali na krzesłach, "Someday At Christmas" oraz klimatyczną "Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)".Jednym z nich był utwór Czesława Niemena "Nim przyjdzie wiosna" w aranżacji pianisty Michała Tokaja, z którym Zaryan współpracuje od wielu lat.W drugiej części koncertu,, który na zaproszenie Zaryan przyjechał do Gdańska z Kanady. Współpraca artystów rozpoczęła się od tegorocznego "Wodecki Twist Festiwal", kiedy to Zaryan wysłuchała Duska w utworach "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego oraz "My Way" Franka Sinatry. To właśnie wtedy zrodziła się myśl, aby zaprosić wokalistę na... herbatę i na scenę.Matt Dusk rozgrzał publiczność najpierw utworem "Happy Holiday", a następnie kilkoma żartami.I robi to w naturalny, niewymuszony sposób. Dusk podziękował zgromadzonej publiczności w języku polskim, a następnie posłużył się Tłumaczem Google, aby życzyć "wesołych świąt" i "szczęśliwego nowego roku", co spotkało się z dużym entuzjazmem.Prawdziwą "perełką" wydarzenia był duet Agi Zaryan i Matta Duska. Artyści zaśpiewali wspólnie ze sceny "Santa Claus Is Coming To Town", "Baby it's cold outside" oraz skoczne "Jingle Bells". Po owacjach na stojąco, duet na bis zaśpiewał "Cichą Noc" w polsko-angielskiej wersji językowej.Po koncercie artyści spotkali się z fanami, aby porozmawiać i podpisać płyty. Bilety na koncert kosztowały od 69 do 139 zł.