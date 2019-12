Inspirujące spotkanie z Kasią Nosowską

12 grudnia 2019, godz. 10:30 (30 opinii) autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek

Kasia Nosowska to postać wielobarwna. Podczas spotkania regularnie rozbawiała swoich gości, a jednocześnie potrafiła skłonić wszystkich do refleksji. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Kasia Nosowska to postać barwna, a jednocześnie niebywale skromna. Spotkanie, którego głównym tematem była książka autorstwa Nosowskiej "A ja żem jej powiedziała..." było pełne humoru, zabawnych zwrotów akcji, ale przede wszystkim refleksji nad życiem. Rozmowa otworzyła cykl spotkań w ramach projektu "Kultura na Peronie" w Stacji Food Hall (sala Peron 5).

- Kiedy słyszę, że było ich aż tak wiele [zasług - dop. red.], moje wieloletnie przeświadczenie, że jestem leniem, muszę włożyć między bajki - odpowiedziała skromnie piosenkarka.

Zainteresowanie spotkaniem było duże, wszystkie miejsca były zajęte. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

- Wszystkie kręciłam rano, na trzeźwo (śmiech). Pojawił się u mnie tryb porannego filmiku instagramowego, razem z kawą. Nie było powtórek i żadnego planu. Później wszystkie skasowałam, bo przecież nic nie trwa wiecznie - mówiła.

- Rzadko czegokolwiek oczekuję, a w tamtym momencie nie oczekiwałam już zupełnie niczego. To był moment, w którym wszystko radykalnie się posypało. Gdy zadzwonili, pomyślałam: "a może tak, przecież nie mam nic do stracenia". Całe życie towarzyszył mi niesamowicie krytyczny głos. Podjęłam wówczas świadomą decyzję, że skoro mój patent na życie się nie sprawdza, spróbuję zrobić coś inaczej, powiem życiu "tak".

- Jestem już za stara, aby oczekiwać, że wszyscy będą mnie lubić i będą się zgadzać z tym, co mówię. Poczucie humoru to umiejętność wyłapywania paradoksów i zestawiania ze sobą dwóch przeciwstawnych zjawisk. Nie ma rzeczy złych, ale niektóre są bardzo zabawne. Żartuję nie tylko z innych, ale też z siebie. Mało tego, gdy ludzie żartują ze mnie, nie robię z tego problemu - odpowiedziała jednej z uczestniczek spotkania na pytanie, czy nie boi się braku zrozumienia swojego cynicznego podejścia i hejtu.

Książka Kasi Nosowskiej jest pełna refleksji oraz zabawnych zwrotów akcji. To słodko-gorzkie spojrzenie na rzeczywistość. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

- Myślę, że ważna jest intencja. Zawsze przed wejściem na scenę i przed każdym innym projektem zadaję sobie pytanie: dlaczego chcę to zrobić? Gdy usiadłam przed pierwszym rozdziałem i zamknęłam oczy, pomyślałam, że chcę, aby ta książka komuś się przydała, żeby to było dla kogoś miłe i dobre - dodała Nosowska.

- Hey wróci, kiedy będzie miał coś szczególnego do powiedzenia. To się stanie wtedy, gdy będzie ten sam żar, który towarzyszył nam dawniej - podsumowała.

Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże jak na możliwości sali Peron 5, wchodzącej w skład Stacji Food Hall. Kolejka przed wejściem była imponująca, a co za tym idzie - całość opóźniła się o około 30 minut. Kiedy wszystkim udało się wejść do środka, Kasia Nosowska dołączyła do swoich gości, aby przez półtorej godziny odpowiadać na pytania - najpierw duetu prowadzących:oraz pisarza, a następnie zgromadzonej publiczności.Spotkanie rozpoczął Janusz L. Wiśniewski, który pokrótce "podsumował" artystyczne dokonania Nosowskiej. A było ich wiele -, która przedstawia słodko-gorzki obraz rzeczywistości. Prosto i bez owijania w bawełnę., zamieszczając na nim satyryczne filmiki, do których scenariusze pisało samo życie. Z 500 obserwujących profil Nosowskiej nagle zrobiło się kilkaset tysięcy. Prowadzący dopytywali, jak wyglądała produkcja filmów od kuchni.Kiedy piosenkarka dostała telefon z wydawnictwa Wielka Litera z propozycją napisania książki, przeżywała trudny czas związany z zawieszeniem zespołu Hey:I chociaż termin oddania książki zbliżał się nieubłaganie, pisanie sprawiło jej wiele radości. Bywały momenty, że śmiała się z siebie i do siebie, pisząc kolejne strony. Czasami musiała jednak powrócić do bolesnych wspomnień, które sprawiły jej duży dyskomfort. Na kolejnych stronachKsiążka spotkała się z dużym zainteresowaniem, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Na spotkanie przyszły osoby w różnym wieku.Były to spotkania magiczne, intymne, których nie dało się zaklasyfikować ani do koncertu, ani do stand-upu czy do monodramu.Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek i płyt. Wstęp na wydarzenie był biletowany i kosztował 15 zł. W cenie biletu każdy z gości otrzymał "talon" na jeden napój z baru. Spotkanie z Kasią Nosowską otworzyło cykl "Kultura na Peronie". Partnerami projektu są: "Kultura 200 m od morza" oraz Peron 5 - Stacja Food Hall.