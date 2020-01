Słynny Cirque du Soleil ponownie w Ergo Arenie

24 stycznia 2020, godz. 12:00 (8 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Zobacz, czego można się spodziewać po "Crystal" Cirque du Soleil.

Od blisko dekady Hala Ergo Arena staje się na kilka dni sceną dla najsłynniejszego cyrku świata, w którym nie ma zwierząt. Pochodzący z Kanady Cirque du Soleil po raz piąty gości w Trójmieście - tym razem z widowiskiem "Crystal", zupełnie innym niż wszystkie dotąd. Spektakl grany będzie od 30 stycznia do 2 lutego. Bilety w cenie 120-365 zł.

Kup bilety na "Crystal" Cirque du Soleil

"Crystal" po raz pierwszy w historii Cirque du Soleil odbywa się na lodzie. mat. prasowe

- Nasza ekscentryczna bohaterka zabiera publiczność w porywającą opowieść o odkrywaniu samego siebie, poprzez zanurzenie się w świecie własnej wyobraźni. Poczuj przypływ adrenaliny, podziwiając niesamowitą, surrealistyczną przestrzeń, w którą wkracza Crystal. To właśnie tam bohaterka ma możliwość stać się taką, jaką zawsze chciała być: pewną siebie, kreatywną, ciekawą świata - zapewniają organizatorzy widowiska.

Tak było w 2018 roku podczas spektaklu "OVO".

Cirque du Soleil w Trójmieście

Trójmiejska przygoda z Cirque du Soleil rozpoczęła się w 2012 roku. Wtedy w Ergo Arenie zobaczyliśmy. Sukces widowiska liczony ogromną popularnością sześciu zagranych wtedy spektakli przerodził się w regularne pokazy artystów cyrkowych na najwyższym poziomie. I tak w 2013 roku można było zobaczyć, w 2015, a wreszcie w 2018 roku. Tym razem jednak czeka nas zupełnie innego typu widowisko, bo najnowsza produkcja Cirque du Soleil odbywa się na lodzie.Spektakl wyreżyserowany przez Shany Carroll i Sebastiena Soldevili opowiada historię Crystal - młodej dziewczyny, która nie pasuje do otaczającej ją rzeczywistości. Wszystko zmieni się, gdy przypadkowo wpadnie do zamarzniętego stawu. Tam znajduje alternatywną wersję własnego życia.Spektakle Cirque du Soleil pomyślane są jako wydarzenia familijne. "Crystal" jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Na scenie zobaczymy m.in. akrobatów, żonglerzy i łyżwiarzy figurowych. Oczarować publiczność spróbuje 43 artystów przy wsparciu ponad 50 członków załogi z ponad 20 różnych państw."Crystal" to akrobatyczny show na lodzie i zarazem już 42. produkcja Cirque du Soileil. Zespół powstał w Montrealu w 1984 roku. Widowiska obejrzało ponad 200 mln widzów w ponad 450 miastach na sześciu kontynentach. Cyrk zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, w tym 1,3 tys. artystów i akrobatów z niemal 50 różnych krajów.W hali Ergo Arena spektakl zagrany zostanie sześciokrotnie - 30 i 31 stycznia o godz. 19, 1 lutego o godz. 15 i 19 oraz 2 lutego - godz. 13 i 17. Bilety na 30 i 31 stycznia kosztują: normalne - 160 zł, 209 zł, 274 zł lub 365 zł, ulgowe - 128 zł, 167 zł, 219 zł i 292 zł. Z kolei na 1 i 2 lutego ceny biletów normalnych wynoszą: 180 zł, 249 zł, 309 zł i 365 zł. Natomiast za miejsca ulgowe zapłacimy 144 zł, 199 zł, 219 zł i 292 zł.