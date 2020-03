Trójmiejska rozrywka przenosi się do sieci. Ciekawe imprezy

19 marca 2020, godz. 14:00 autor: Julia Rzepecka

Na koncerty w klubie jeszcze musimy trochę poczekać, ale np. namiastkę festiwalu Soundrive możemy mieć także w domu. 20 marca ruszają koncerty online. fot. Dominik Staniszewski/Trojmiasto.pl

Skutki koronawirusa odczuwają wszyscy. Pandemia wywróciła życie do góry nogami m.in. trójmiejskim artystom. Ci jednak nie przestają działać i nadal grają koncerty i spektakle - w internecie. Podpowiadamy, gdzie je znaleźć.

Festiwal muzyczny... online

- Zaraza nie odbierze nam przyjemności ze wspólnego słuchania muzyki na żywo, ale zachowujemy środki ostrożności - zaprezentujemy wyłącznie występy solo lub duety wprost z domostw artystów. Oni siedzą w domu, wy siedzicie w domu, łączy nas stałe łącze - piszą organizatorzy wydarzenia.

Soundrive Online Festiwal.

Koncert online w Desdemonie

Piosenki na depresję w Oliwskim Ratuszu Kultury

Wspólne gotowanie z szefem kuchni

Koncert online trójmiejskiego zespołu Nagrobki:

NCK zaprasza do sieci

- Mimo zawieszenia lub przełożenia terminów zaplanowanych przez nas wydarzeń kulturalnych Nadbałtyckie Centrum Kultury pracuje, przygotowując dla wszystkich zainteresowanych treści, które są lub będą dostępne online w nadchodzącym czasie - informują organizatorzy.

Minuta codziennie

Pocztą pantoflową

- Wszystko zależy od organizatora wydarzenia i praw, jakie posiada - mówi Marta Szadowiak, która na bieżąco aktualizuje na Facebooku zbiór ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych odbywających się online, wraz z kierującymi do nich odpowiednimi linkami. Posty są opatrzone hashtagiem #KulturaWCzasachPandemii. - Emisja może być ogólnoświatowa, na ograniczonym terytorium, na żywo jednorazowo czy na określoną liczbę lat.

Większość z nas pozostaje w domach, a nawet w nich pracuje, jeśli może wykonywać pracę zdalnie. Jest jednak mnóstwo spotkań, które ze względu na wirusa musiały zostać całkowicie wstrzymane. Są to m.in. występy i wydarzenia kulturalne.To tam można wysłuchać koncertu czy obejrzeć spektakl. Muzea również udostępniają swoje zbiory online.Do sieci przeniósł się, który zaprasza na swoją pierwszą edycję w internecie.Jak dotąd zaplanowano dziewięć terminów koncertów. Pierwszy ma odbyć sięKlub Desdemona nie odwołał zaplanowanego wcześniej koncertu , lecz zmienił jego formułę. Wydarzenie odbędzie się 21 marca o godz. 21 bez publiczności w lokalu, za to każdy będzie mógł je obejrzeć za darmo w internecie.Kolejną wartą uwagi inicjatywą trójmiejskich artystów jest koncert online w Oliwskim Ratuszu Kultury Piosenki na depresję , bo tak nazywa się wydarzenie, ruszą 21 marca o godz. 19. Na scenie wystąpią Piotr Kosewski i Anna Rocławska-Musiałczyk i zaprezentują utwory z najnowszej płyty.Ci, którzy lubią spędzać wolny czas na gotowaniu, mogą wziąć udział w warsztacie z, znanym m.in. z akademii kulinarnej K5 i lubianym przez czytelników portalu cyklu "Gastrobanda" . Spotkanie online ruszy w sobotę, 21 marca, o godz. 17. W planach: dwa proste dania i przydatne triki kulinarne.Ze składników, które obecnie wielu z nas ma w domu, wspólnie wyczarujemy smaczne dania. Co będzie potrzebne? Ryż do risotto, szalotka, oliwa, wino białe, groszek zielony, łosoś wędzony lub świeży, bulion warzywny, szafran lub kurkuma, masło, makaron spaghetti, bazylia, orzechy laskowe, twardy ser parmezan/bursztyn, skórka z cytryny, sól/pieprz.Najpopularniejsze i najciekawsze filmy NCK można znaleźć na Facebooku Centrum . Są to pełne nagrania koncertów, m.in. grupy, Benefis, koncert- występ Kimmo Pohjonenna czy koncertw Radiu Gdańsk.Na stronie internetowej Centrum pojawiają się. To m.in. "Marzenia do spełnienia" - raport dot. przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku, wypracowany z mieszkańcami, deweloperami, artystami, aktywistami. Wizje nt. ekologii, nawiązania do historii dziedzictwa kulturowego tego miejsca, zabudowy, dostępności dla mieszkańców. Wizje, które w tym roku bardzo chcielibyśmy wdrożyć. To przede wszystkim podpowiedź dla władz miasta i właścicieli terenu na współdziałanie i współtworzenie tego miejsca.Na profilu facebookowym Festiwalu Filmów Jednominutowych codziennie emitowany jest jeden odcinek miniserialu internetowego pt.. Zaprezentowanych będzie siedem filmów z festiwalu. Kryterium przy wyborze filmów jest ich pozytywny przekaz, mający na celu pobudzenie dobrych emocji i pojawienie się uśmiechu.W mediach społecznościowych powstają grupy miłośników kultury, którzy przekazują sobie na bieżąco informacje o wydarzeniach w wersji live lub archiwalnych materiałach.Nie wszystkie wydarzenia live można obejrzeć również po zakończeniu wydarzenia. To do twórców należy decyzja, czy taki stream zostaje zapisany i udostępniony do oglądania później, czy można oglądać tylko w czasie rzeczywistym.