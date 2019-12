Tajemnicze rzeźby na terenach postoczniowych

K2 (1)

Jasne, stocznia carska to nie byle co.... w końcu udało się pozbyć tej nierentownej i stoczni gdańskiej - ludzie zyskali nowe tereny no deweloperzy też mogą zarobić i się w ogóle rozwijają spółki i dużo kadłubów się buduje... a no i prusacy zadowoleni ... a te rzeźby wyszły z wody niczym wybawca narodu z motorówki.... no i w grudniu... taki znak

HEB