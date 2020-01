Cugowski, Szpak i Kwiatkowski na jednej scenie

19 stycznia 2020, godz. 10:05 (7 opinii) autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek

W ramach koncertu Atmasfera Exclusive, na jednej scenie stanęło trzech znanych wokalistów i jednocześnie trenerów programów muzycznych typu talent show - Piotr Cugowski, Michał Szpak i Dawid Kwiatkowski. Każdy z nich zaprosił do współpracy jedną podopieczną - uczestniczkę wspomnianych programów. Koncert, poza dostarczeniem rozrywki, miał jeszcze dwa wymiary - edukacyjny i charytatywny. Ergo Arena nie wypełniła się co prawda do ostatniego miejsca, ale wszystkie dolne trybuny i połowa płyty były zajęte.

Wszystkim wokalistom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Jacka Tarkowskiego. Całość została poprzedzona 30-minutową kampanią społeczno-informacyjną "Numery Twoich Przyjaciół 998 - 112", w której poruszano m.in. takie kwestie jak: zachowanie się w sytuacji pożaru, prewencja pożarowa czy pomoc, jaką można nieść pogorzelcom i ofiarom kataklizmów, np. w Australii.W pierwotnym założeniu, na scenie, obok Michała Szpaka wystąpić miała utalentowana Maja Kapłon.Aby mogła stanąć na nogi i wciąż śpiewać, potrzebna jest operacja w Stanach Zjednoczonych, której koszt oszacowano na 5 mln złotych.Na płycie Ergo Areny przez cały ten czas krążyli wolontariusze z puszkami. Wokalistce można pomóc również za pośrednictwem internetowej zbiórki charytatywnej . Aby zachować formułę koncertu, Maję Kapłon zastąpiła inna podopieczna Michała Szpaka - Marta Gałuszewska.Zaprezentował kilka piosenek z autorskiego repertuaru, m.in. "Na zawsze" czy "Mordo". W połowie show zaprosił na scenę 15-letnią Carlę Fernandes. Wspólnie wykonali utwór Shawna Mendesa i Camili Cabello "Señorita". Na koniec ok. 30-minutowego show, Kwiatkowski zaskoczył fanów swoją interpretacją piosenki z repertuaru zespołu Bajm - "Co mi Panie dasz".Na początek zaprezentował refleksyjny utwór "Jesteś bohaterem", a następnie "Byle być sobą". Po wspólnym selfie z fanami zaśpiewał utwór z ostatniej płyty: "Dreamer (Thanks To You My Friends)", po którym oblał wodą zarówno siebie, jak i publiczność. Z kolei, Marta Gałuszewska wykonała najpierw sama utwór "Reasons", a następnie wspólnie ze Szpakiem "Don't poison your heart". Na koniec nie mogło zabraknąć mocnego i ważnego w życiu Michała Szpaka utworu, dzięki któremu zaczęła się jego muzyczna kariera "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena.Na początek rozgrzał publikę utworem "To jest mój dzień". Kiedy już cała Ergo Arena śpiewała i skakała razem z nim, Cugowski zmienił tempo, serwując refleksyjny utwór "Kto nie kochał". Razem ze swoim gościem - Dianą Ciecierską - zaśpiewali piosenkę Tiny Turner "Simply the best". Cugowski zakończył swój występ utworami "Daj mi żyć" oraz "Wierzę w lepszy świat".