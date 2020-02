Koncert pełen humoru: Garou wystąpił w Ergo Arenie

26 lutego 2020, godz. 08:20 (19 opinii) autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek

Garou w Ergo Arenie:

To nie pierwsza wizyta Garou w Trójmieście. Artysta odwiedzał nas kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat. Po raz pierwszy natomiast wystąpił na scenie Ergo Areny. Koncert pełen coverów, a także znanych utworów wokalisty, jak chociażby "Seul" czy "Gitan", trwał niemal dwie godziny.

Najbliższe koncerty w Trójmieście

"Belle" z musicalu "Notre Dame de Paris" w wykonaniu Garou:

Garou żartuje z publicznością w Ergo Arenie:

Garou to artysta, na koncercie którego nogi same rwą się do tańca. Śpiewa co prawda więcej coverów niż autorskiego repertuaru, ale są to utwory zagrane "od serca". Czuć dobrą energię płynącą zarówno ze sceny, jak i wśród publiczności. Ludzie skaczą, tańczą, gwiżdżą, śmieją się.Ma naturalny, niewymuszony kontakt z publicznością.Garou pochodzi z Kanady. Jest wokalistą, multiinstrumentalistą i aktorem. Zagrał rolę Quasimodo w musicalu Notre-Dame de Paris, czego efektem był m.in. utwór, którego nie mogło zabraknąć w Ergo Arenie. Ponadto ze sceny wybrzmiało wiele coverów w różnych, czasami nowych aranżacjach, m.in.Jay'a Hawkins'a,Eltona Johna,zespołu The Beatles,Joe Cockera czyzespołu Daft Punk. Było bardzo różnorodnie.W pewnym momencie artysta zaserwował publiczności taneczny i rytmiczny set, pełen skróconych wersji coverów. Najlepsze zostawił natomiast na koniec.Rozgrzana publiczność nie pozwoliła artyście odejść zbyt szybko. Garou na koniec zaserwował długi bisowy set.I chociaż sam koncert był udany, a publiczność wychodziła z płyty zadowolona, nie każdy miał tyle szczęścia, aby posłuchać artysty na żywo. Niewielka grupa osób musiała obejść się smakiem, ponieważ mimo chęci zakupienia wejściówek lub, co gorsza - posiadania biletów - "system" nie pozwolił im wejść do środka.Bilety na koncert kosztowały 139-229 zł.